​"Рига" потерпела поражение в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. "Ауда" сыграла вничью

"Рига" потерпела поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, а "Ауда" сыграла вничью, сообщает LETA.
Латвийская футбольная команда "Рига" потерпела поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, прошедшем в четверг, 27 июля, в Венгрии. "Рига" проиграла 1:2 (0:0) венгерскому клубу "Кечкемети".
В первом тайме преимущество было у футболистов "Риги". Хрвое Бабец и Баба Муса ударами по воротам мешали вратарю хозяев, а на 32-й минуте Марко Регжа попал в левую штангу ворот.
Второй тайм "Рига" начала с тремя новыми игроками, а хозяева - с одним.
На 50-й минуте хозяева заработали пенальти, а форвард Абдулрахман Тайво, вышедший на поле во втором тайме, получил желтую карточку за разговор с арбитром.
В мачте больше атаковали рижане, а футболисты "Кечкемети" отвечали опасными контратаками.
После передачи Нгонды Мусинги Антоний Контрерас сократил разницу до 1:2.
Ответный матч состоится в Риге 3 августа.
В первом туре "Рига" обыграла "Викингур" из Рейкьявика со счетом 2:1 по сумме двух игр, а "Кечкемети" начал борьбу со второго тура.
Победитель по сумме двух матчей в третьем туре встретится с голландским клубом "Твенте" или с "Хаммарбю" из Швеции.
В прошлом сезоне "Рига" вышла в третий раунд Лиги конференций, где признала превосходство португальской команды "Жил Висенте" со счетом 1:5 по сумме двух матчей и не вышла в "плей-офф".
"Ауда"
Латвийская футбольная команда "Ауда" сыграла вничью первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, дебютировав в четверг на стадионе "Сконто" в Риге - 1:1 (0:1) в противостоянии со словацким "Спартаком".
На четвертой минуте удар Абиодуна Огунниджи отразил голкипер гостей Мартин Вантруба.
Гости повели в счете уже на восьмой минуте - защитник Себастьян Коса ногой отправил мяч в ворота.
Поскольку словацкий клуб атаковал больше, Озолс включался в игру еще несколько раз.
На 35-й минуте гости остались в меньшинстве, так как вторую за 15 минут желтую карточку получил Николас Гересито.
После этого "Ауда" перехватила инициативу, проводя больше времени на половине поля соперника.
"Ауда" почти все время провела в атаках, но опасных моментов у ворот гостей практически не было.
"Ауда" продолжала атаковать в течение десяти дополнительных минут матча с Рамиресом в авангарде атаки, но результат не изменился.
Ответный матч в Словакии состоится 3 августа.
Обе команды начали борьбу в Лиге конференций со второго раунда.
После семи беспроигрышных игр в чемпионате Латвии "Ауда" потерпела три поражения в последних четырех матчах.
"Спартак" завершил чемпионат Словакии на третьем месте в конце мая, после чего играл только товарищеские матчи.
Победитель этой пары по сумме двух игр встретится в третьем туре с игроками каунасского "Жальгириса" или польской командой "Лех" из Познани.
Как сообщалось, во вторник "Валмиера" со счетом 3:0 обыграла сан-маринскую команду "Тре Пенне", а в среду футболисты RFS уступили 0:2 азербайджанскому "Сабаху" в первом матче второго тура в Юрмале.
Финал состоится 29 мая 2024 года в Афинах.
В финале прошлого сезона игроки "Вест Хэм Юнайтед" обыграли соперника RFS "Фиорентину" из Флоренции со счетом 2:1.
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