​"Рига" потерпела поражение в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. "Ауда" сыграла вничью

В прошлом сезоне "Рига" вышла в третий раунд Лиги конференций, где признала превосходство португальской команды "Жил Висенте" со счетом 1:5 по сумме двух матчей и не вышла в "плей-офф".

"Ауда"

Латвийская футбольная команда "Ауда" сыграла вничью первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, дебютировав в четверг на стадионе "Сконто" в Риге - 1:1 (0:1) в противостоянии со словацким "Спартаком".

На четвертой минуте удар Абиодуна Огунниджи отразил голкипер гостей Мартин Вантруба.

Гости повели в счете уже на восьмой минуте - защитник Себастьян Коса ногой отправил мяч в ворота.

Поскольку словацкий клуб атаковал больше, Озолс включался в игру еще несколько раз.

На 35-й минуте гости остались в меньшинстве, так как вторую за 15 минут желтую карточку получил Николас Гересито.

После этого "Ауда" перехватила инициативу, проводя больше времени на половине поля соперника.

"Ауда" почти все время провела в атаках, но опасных моментов у ворот гостей практически не было.

"Ауда" продолжала атаковать в течение десяти дополнительных минут матча с Рамиресом в авангарде атаки, но результат не изменился.

Ответный матч в Словакии состоится 3 августа.

Обе команды начали борьбу в Лиге конференций со второго раунда.

После семи беспроигрышных игр в чемпионате Латвии "Ауда" потерпела три поражения в последних четырех матчах.

"Спартак" завершил чемпионат Словакии на третьем месте в конце мая, после чего играл только товарищеские матчи.

Победитель этой пары по сумме двух игр встретится в третьем туре с игроками каунасского "Жальгириса" или польской командой "Лех" из Познани.

Как сообщалось, во вторник "Валмиера" со счетом 3:0 обыграла сан-маринскую команду "Тре Пенне", а в среду футболисты RFS уступили 0:2 азербайджанскому "Сабаху" в первом матче второго тура в Юрмале.

Финал состоится 29 мая 2024 года в Афинах.

В финале прошлого сезона игроки "Вест Хэм Юнайтед" обыграли соперника RFS "Фиорентину" из Флоренции со счетом 2:1.