​"Рига" проиграла в квалификационном раунде Лиги конференций. "Ауда" сыграла вничью

"Рига" на выезде проиграла венгерскому клубу "Кечкемети" - 1:2.

В первом тайме преимущество было у футболистов "Риги". Хрвое Бабец и Баба Муса ударами по воротам мешали вратарю хозяев, а на 32-й минуте Марко Регжа попал в левую штангу ворот.

Второй тайм "Рига" начала с тремя новыми игроками, а хозяева - с одним. На 52-й минуте хозяева заработали пенальти, который чётко реализовал Сома Шуходовски. За пять минут до конца основного времени венгры удовили своё преимущество - автором гола стал Гергё Палинкаш. "Риге" удалось один мят отыграть буквально через минуту - окончательный счёт на табло установил Антони Контрерас.

Ответный матч состоится 3 августа в Риге. Победитель по сумме двух матчей в третьем туре встретится с голландским клубом "Твенте" или с "Хаммарбю" из Швеции.

"Ауда" на рижском стадионе "Сконто" сыграла вничью со словацким "Спартаком" из Трнавы - 1:1. Уже на 8-й минуте гости открыли счёт благодаря голу Себастьяна Косы. На 35-й минуте гости остались в меньшинстве, так как вторую жёлтую карточку получил Николас Гересито.

После этого "Ауда" перехватила инициативу, проводя больше времени на половине поля соперника. На 60-й минуте латвийской команде удалось уйти от поражения благодаря Режиналдо Рамиресу.

Ответный матч состоится 3 августа в Словакии. Победитель этой пары по сумме двух игр в третьем раунде встретится с литовским "Жальгирисом" или польским "Лехом".

Как сообщалось, во вторник "Валмиера" со счётом 3:0 обыграла на выезде сан-маринскую команду "Тре Пенне", а в среду футболисты RFS у себя дома уступили 0:2 азербайджанскому "Сабаху".