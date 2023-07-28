На Западе увидели признаки нового этапа контрнаступления Украины. Россия это подтверждает

Вдобавок, несколько обстоятельств заставляют относиться к сообщениям о «главном ударе» в районе Орехова с осторожностью. В российских источниках есть значительные расхождения о количестве наступающих в этом месте сил и понесенных ими потерях. Во время предыдущих украинских наступлений таких противоречий было меньше.

ISW также не заметил значительного числа тепловых аномалий, зафиксированных сенсорами спутников NASA FIRMS, которые отслеживают природные пожары, но также улавливают признаки активных боевых действий.

Максимальная численность украинских войск, действующих в этом районе, оценивается в три батальона (эту оценку озвучило Минобороны России). Три батальона – это всего одна бригада, тогда как известно, что Украина подготовила и держит в резерве несколько свежих бригад.

ISW продолжает прогнозировать, что украинские силы способны отвоевать значительную территорию, но это наступление, вероятно, будет длиться еще долго, а прорывы будут перемежаться с затишьями и периодами более тяжелого и медленного продвижения.

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Ежедневная сводка британской разведки в четверг также упоминает о наступлении украинских сил в Запорожской области, однако посвящена использованию Россией вертолетов Ка-52 в этом районе.

Среди причин медленных темпов украинского контрнаступления эксперты ранее называли как раз нехватку авиации и средств ПВО.

Wall Street Journal писала со ссылкой на западных военных, что без превосходства в небе сложные наступательные операции попросту невозможны.