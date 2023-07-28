Видео ⟩ Зеленский: Армия Украины освободила село Старомайорское в Донецкой области

Украинская армия в Донецкой области освободила населенный пункт Старомайорское, свидетельствует видеозапись, опубликованная президентом Украины Владимиром Зеленским в Facebook.
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Населенный пункт заняла 35-я бригада вместе с батальоном "Арей".
Зеленский прокомментировал видео словами: "Наш юг! Наши парни! Слава Украине!"
Our South!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023
Our guys!
Glory to Ukraine!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/GUg83fXEk0
Россияне село Старомайорское, которое находится на границе Донецкой области с Запорожской, оккупировали в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.
В середине июля появилась информация, что украинская армия вошла в село, и что там идут уличные бои.
В среду ВСУ закончили зачистку Старомайорского от остатков сил оккупантов, которые были разгромлены. Десятки российских десантников, находившихся в населенном пункте, сдались в плен.