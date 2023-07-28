Пт, 28.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Зеленский: Армия Украины освободила село Старомайорское в Донецкой области

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Флаг Украины
Флаг Украины Фото: Anton27/Shutterstock

Украинская армия в Донецкой области освободила населенный пункт Старомайорское, свидетельствует видеозапись, опубликованная президентом Украины Владимиром Зеленским в Facebook.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Населенный пункт заняла 35-я бригада вместе с батальоном "Арей".

Зеленский прокомментировал видео словами: "Наш юг! Наши парни! Слава Украине!"

Россияне село Старомайорское, которое находится на границе Донецкой области с Запорожской, оккупировали в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.

В середине июля появилась информация, что украинская армия вошла в село, и что там идут уличные бои.

В среду ВСУ закончили зачистку Старомайорского от остатков сил оккупантов, которые были разгромлены. Десятки российских десантников, находившихся в населенном пункте, сдались в плен.

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх