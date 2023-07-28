Видео ⟩ Зеленский: Армия Украины освободила село Старомайорское в Донецкой области

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Населенный пункт заняла 35-я бригада вместе с батальоном "Арей".

Зеленский прокомментировал видео словами: "Наш юг! Наши парни! Слава Украине!"

Our South!

Our guys!

Glory to Ukraine!



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/GUg83fXEk0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023

Россияне село Старомайорское, которое находится на границе Донецкой области с Запорожской, оккупировали в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.

В середине июля появилась информация, что украинская армия вошла в село, и что там идут уличные бои.