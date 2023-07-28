В Рижской думе состоится встреча фракций "За!/Прогрессивные" и "Нацобъединение/ЛОР"

Встреча назначена на 11 часов в Рижской думе, в помещении "За!/Прогрессивные".

Двусторонние переговоры фракции "За!/Прогрессивные" с "Новым Единством" состоялись в среду, а встреча депутатами "Кода для Риги" запланирована в начале следующей недели.

Как сообщалось, переговоры всех четырех сторон состоялись во вторник.

Ядро из "Нового Единства", "Нацобъединения/ЛОР" и "Кода для Риги" - с одной стороны - и "За!/Прогрессивные" - с другой - имеют схожие взгляды на некоторые задачи коалиции, но имеются разногласия в вопросе о необходимом количестве вице-мэров.