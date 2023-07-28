Видео ⟩ "Особенно грубо и бесстыдно". В Межциемсе Mitsubishi пересек перекресток на красный свет

Šis bija īpaši raupji un bezkaunīgi. Tādēļ nolēmu publicēt. Mans priekšlikums - kameras krustojumos, ne mazāk kā €800 soda nauda, transportlīdzekļa konfiskācija un tiesības nost uz 12 mēnešiem. Citādi nekas nemainīsies. Jo kļūst arvien sliktāk. @Valsts_policija pic.twitter.com/nlMCu4XgCV — Reinis Āboltiņš (@reinis_aboltins) July 25, 2023

Пользователь Twitter, опубликовавший видео, подписал его: "Это было особенно грубо и бесстыдно. Поэтому решил опубликовать. Мое предложение - камеры на перекрестках, не меньше 800 евро штрафа, конфискация транспортного средства и лишение прав на 12 месяцев. Иначе ничего не изменится. Так как становится все хуже".

На кадрах видно, как черный Mitshubishi Outlander пересекает перекресток улиц Бикерниеку, Улброкас и Сергея Эйзенштейна на красный сигнал светофора, что запрещено.

Полиция под этой записью выразила благодарность автору видео, указав, что запись передана коллегам для рассмотрения.

Штраф за проезд перекрестка на красный свет составляет от 30 до 140 евро, кроме того, за такое нарушение предусмотрено четыре штрафных пункта.

Как действовать в случае, если вы увидели нарушение правил дорожного движения?

Если окружающие участники дорожного движения видят нарушение, их призывают звонить в полицию по номеру 110, если же нарушение снято на видео, то его можно в виде заявления подать в полицию.

Впрочем, полиция отмечает, что качество видео должно быть хорошим, чтобы можно было рассмотреть номер автомобиля, кроме того, нужно указать конкретные место, дату и время.

Здесь доступна более подробная информация о там, как можно официально подать заявление в полицию.