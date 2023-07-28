В Грузии протестами и гимном Украины проводили круизный лайнер с российскими туристами

В грузинский портовый город Батуми зашел круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Покинул он порт под гимны Украины и Грузии и крики протестующих.
Судно, пять дней назад вышедшее из Сочи, прибыло в порт Батуми из Турции ранним утром в четверг. У пассажиров на осмотр Батуми был один день.
Протест у порта Батуми начался вечером, когда пассажиры возвращались на лайнер.
Демонстранты протестовали против вторжения России в Украину и выражали возмущение ответами некоторых российских пассажиров на вопросы грузинских журналистов.
Перед этим грузинские оппозиционные телеканалы взяли интервью у нескольких пассажиров, прибывших на лайнере.
Один из туристов сказал, что был в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии. По его словам, Россия освободила Абхазию от Грузии.
Другая туристка выразила мнение, что "мы в Советском Союзе. Мы - единое государство".
Ранее Агентство морского транспорта Грузии сообщило, что лайнер обслуживает турецкая компания Miray Cruises International под флагом Палау и его прибытие носит коммерческий характер.
По данным агентства, владелец судна - предприятие под названием Goodwin Shipping Limited, и на него не распространяются международные санкции.
Российский пропагандистский канал "Россия" сообщил, что на Astoria Grande находятся 850 пассажиров.
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