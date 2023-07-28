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В Грузии протестами и гимном Украины проводили круизный лайнер с российскими туристами

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Круизный лайнер Astoria Grande
Круизный лайнер Astoria Grande Фото: Shutterstock

В грузинский портовый город Батуми зашел круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Покинул он порт под гимны Украины и Грузии и крики протестующих.

Судно, пять дней назад вышедшее из Сочи, прибыло в порт Батуми из Турции ранним утром в четверг. У пассажиров на осмотр Батуми был один день.

Протест у порта Батуми начался вечером, когда пассажиры возвращались на лайнер.

Демонстранты протестовали против вторжения России в Украину и выражали возмущение ответами некоторых российских пассажиров на вопросы грузинских журналистов.

Перед этим грузинские оппозиционные телеканалы взяли интервью у нескольких пассажиров, прибывших на лайнере.

Один из туристов сказал, что был в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии. По его словам, Россия освободила Абхазию от Грузии.

Другая туристка выразила мнение, что "мы в Советском Союзе. Мы - единое государство".

Ранее Агентство морского транспорта Грузии сообщило, что лайнер обслуживает турецкая компания Miray Cruises International под флагом Палау и его прибытие носит коммерческий характер.

По данным агентства, владелец судна - предприятие под названием Goodwin Shipping Limited, и на него не распространяются международные санкции.

Российский пропагандистский канал "Россия" сообщил, что на Astoria Grande находятся 850 пассажиров.

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