В Грузии протестами и гимном Украины проводили круизный лайнер с российскими туристами

Судно, пять дней назад вышедшее из Сочи, прибыло в порт Батуми из Турции ранним утром в четверг. У пассажиров на осмотр Батуми был один день.

Протест у порта Батуми начался вечером, когда пассажиры возвращались на лайнер.

Демонстранты протестовали против вторжения России в Украину и выражали возмущение ответами некоторых российских пассажиров на вопросы грузинских журналистов.

Перед этим грузинские оппозиционные телеканалы взяли интервью у нескольких пассажиров, прибывших на лайнере.

Один из туристов сказал, что был в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии. По его словам, Россия освободила Абхазию от Грузии.

Другая туристка выразила мнение, что "мы в Советском Союзе. Мы - единое государство".

Ранее Агентство морского транспорта Грузии сообщило, что лайнер обслуживает турецкая компания Miray Cruises International под флагом Палау и его прибытие носит коммерческий характер.

По данным агентства, владелец судна - предприятие под названием Goodwin Shipping Limited, и на него не распространяются международные санкции.

Российский пропагандистский канал "Россия" сообщил, что на Astoria Grande находятся 850 пассажиров.