Ностальгия по заплёванным трибунам. Как я прихожу на стадион в погоне за детством

Эти воспоминания вызывают милые, тёплые эмоции о моём детстве в конце 90-х и начале 2000-х, но я тут же ловлю себя на мысли, что они делают меня похожим на ворчунов, для которых тогда "трава была зеленее, а яблоки вкуснее". Одёргиваю себя.

20 лет спустя, оглядываясь по сторонам на трибунах "Сконто", я понимаю, что я такой не один. Вокруг полно таких же мужиков, преследующих что-то тёплое из прошлого, но, видимо, каждый пришёл за своим.

И в детстве, и сейчас для меня игра была на втором плане, на первом - впечатления, моя тайная эмоциональная жизнь, которая случалась только на стадионе.

Я смотрю на очереди, чувствую запах чесночных гренок, вижу мужиков с пивом в пластиковых стаканах, которые смеются над собственными шутками.

Рядом сидит краснощекий мужчина средних лет с солнечными очками поверх кепки на козырьке. После парочки стаканчиков пива ему сложно собрать взгляд в один фокус, но при этом он очень недоволен судейством и пытается докричаться до арбитра. Это напоминает диалог с телевизором персонажа Светлакова из сериала "Наша Russia" пятнадцатилетней давности. Телевизор ему не отвечал, но мужик не нуждался в обратной связи.