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Дорожая хроника: за сутки в ДТП пострадали 18 человек; не обошлось и без пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Четверо пострадавших были пешеходами, трое — водителями электросамокатов и двое — велосипедистами.

Вчера полиция задержала шестерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии и двух в состоянии наркотического опьянения. Заведено шесть уголовных процессов.

Составлено 243 протокола за превышение скорости, два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 485 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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