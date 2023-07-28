Дорожая хроника: за сутки в ДТП пострадали 18 человек; не обошлось и без пьяных водителей

Четверо пострадавших были пешеходами, трое — водителями электросамокатов и двое — велосипедистами.

Вчера полиция задержала шестерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии и двух в состоянии наркотического опьянения. Заведено шесть уголовных процессов.

Составлено 243 протокола за превышение скорости, два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 485 протоколов о нарушении правил дорожного движения.