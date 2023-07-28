Грубость полицейским на пляже в Юрмале: процесс переквалифицирован в уголовный

Изученные к настоящему времени совместно с прокуратурой материалы в совокупности дали основание переквалифицировать одно из ранее возбужденных административных дел (в связи с агрессивным поведением в отношении другого лица, нарушая его покой) на 1-ю часть ст. 231 Уголовного закона, то есть за хулиганство или грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или бесстыдстве, пренебрежении общепринятыми нормами поведения и нарушающее спокойствие людей, работу учреждений, предприятий (предпринимательской деятельности) или организаций.

Кроме того, уже сообщалось, что в день инцидента полиция возбудила два административных дела в отношении одного из лиц, заснятых на видео - мужчины 1964 года рождения.

Одно - за нарушение общественного порядка, выражающееся в нарушении общепринятых норм поведения и нарушающее покой человека, работу учреждения, предприятия или иного органа либо создающее угрозу безопасности самого нарушителя или других лиц. За такое правонарушение лицо может быть предупреждено или оштрафовано на сумму до ста штрафных единиц (500 евро).

Второе - за невыполнение законных требований должностного лица или воспрепятствование его деятельности. Такое правонарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере до ста сорока штрафных единиц (700 евро).

По обоим этим административным правонарушениям решения о размере налагаемого штрафа пока не приняты.

Кроме того, были проверены сведения о привлеченных лицах и выявлены нарушения, совершенные вышеупомянутым мужчиной в интернете: в мае этого года мужчина разместил в социальной сети контент с использованием символики тоталитарных режимов, за что также было возбуждено административное дело, и в этом случае мужчине уже было назначено административное наказание - предупреждение.