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В середине августа в Риге выступит Верка Сердючка

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Фото: Пресс-фото

Верку Сердючку любят все. Потому что она настоящая: открытая, свободная, драйвовая и очень-очень смешная. Такой ее создал украинский артист, певец, актер, композитор и продюсер Андрей Данилко. Так, 16 августа она выступит под открытым небом у сцены Wondersala на берегу Даугавы.

На своих шоу Верка много импровизирует и шутит, поэтому ни один ее концерт не похож на другой - Сердючке всегда есть чем удивить.

"Сногсшибательный путь Сердючки впечатляет. Данилко придумал ее образ и впервые показал в родной Полтаве еще в 1991 году. А через 25 лет, в 2016-м, костюм Сердючки с ее выступления на "Евровидении-2007", где, заняв второе место, она навсегда стала Королевой Евровидения, попал в музыкальный музей ABBA The Museum (Стокгольм).

Верка Сердючка - это невероятная история успеха. Но главное - ее песни, они концентрат чистой радости. Именно поэтому их любят и знают наизусть очень разные люди, которых объединяет любовь к безгранично талантливому артисту.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Андрей Данилко и его бэнд гастролируют по всему миру от Европы до Америки с одной целью - собрать как можно больше средств, в которых нуждается родная страна, которая борется за свою землю и свободу", - пишут организаторы мероприятия. 

Часть средств от проданных билетов будет перечислена на нужды ВСУ.

  • Концерт пройдет 16 августа под открытым небом у сцены Wondersala на берегу Даугавы с 19:00.
  • Начало шоу (живой звук) в 21:00.

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