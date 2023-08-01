В середине августа в Риге выступит Верка Сердючка

На своих шоу Верка много импровизирует и шутит, поэтому ни один ее концерт не похож на другой - Сердючке всегда есть чем удивить.

"Сногсшибательный путь Сердючки впечатляет. Данилко придумал ее образ и впервые показал в родной Полтаве еще в 1991 году. А через 25 лет, в 2016-м, костюм Сердючки с ее выступления на "Евровидении-2007", где, заняв второе место, она навсегда стала Королевой Евровидения, попал в музыкальный музей ABBA The Museum (Стокгольм).

Верка Сердючка - это невероятная история успеха. Но главное - ее песни, они концентрат чистой радости. Именно поэтому их любят и знают наизусть очень разные люди, которых объединяет любовь к безгранично талантливому артисту.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Андрей Данилко и его бэнд гастролируют по всему миру от Европы до Америки с одной целью - собрать как можно больше средств, в которых нуждается родная страна, которая борется за свою землю и свободу", - пишут организаторы мероприятия.

Часть средств от проданных билетов будет перечислена на нужды ВСУ. Концерт пройдет 16 августа под открытым небом у сцены Wondersala на берегу Даугавы с 19:00.

Начало шоу (живой звук) в 21:00.