Главное за 28 июля ⟩ Полиция рассказала о поимке беглеца, новое дело против Русиньша и взрыв в Таганроге

Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии границ с Беларусью, если на границе с этой страной будут происходить серьезные инциденты с участием ЧВК "Вагнер", заявил в четверг министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

​Сторонники путча в Нигере устроили митинг у здания парламента страны. У некоторых из них были российские флаги.

Литовская семья, незаконно забравшая своих детей из детдома, предположительно, связана с набирающим в Литве популярность Движением суверенных граждан, заявил в среду Департамент государственной безопасности страны (VSD).

В четверг один из лесных пожаров в центральной части Греции достиг склада боеприпасов воздушных сил страны, что привело к сильным взрывам.

Прошедшую неделю российские пропагандисты назвали "неделей возмездия", имея в виду удары страны-агрессора по украинскому городу Одесса в ответ на подрыв Крымского моста. При этом атаки на украинские порты Россия связывает с прекращением так называемой "зерновой сделки". А именно, Кремль объявил, что с 18 июля любое украинское судно, которое захочет экспортировать зерно, будет считаться законной целью России и будет уничтожено.

Сразу несколько аналитических центров и западных изданий в четверг сообщили, что украинские войска начали новый этап контрнаступления. Российский президент Владимир Путин фактически подтвердил эти сообщения, заявив, что боевые действия существенно активизировались.

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