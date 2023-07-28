Уходящий день принес немало новостей - пойман сбежавший преступник, против Леона Русиньша завели новые уголовные дела, а в России произошел мощный взрыв. Об этих и других новостях пятницы, 28 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 28 июля ⟩ Полиция рассказала о поимке беглеца, новое дело против Русиньша и взрыв в Таганроге
Новости Латвии:
На пресс-конференции представитель Управления криминальной полиции Денис Юдаев прокомментировал побег и последующее задержание Мартиньша Цесманиса 1981 года рождения.
Обвиняемый в покушении на убийство Марис Ковалев мог сбежать из Рижской центральной тюрьмы во время, когда заключенных вели на прогулку, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Прибыль монетарных финансовых учреждений, в основном банков, за шесть месяцев этого года составила 335,9 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2022 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.
Непогода сильно испортила плакат с трансформированным изображением президента России Владимира Путина перед зданием российского посольства в Латвии, поэтому он временно снят с фасада Музея истории медицины им. Паула Страдиня, говорится в сообщении музея.
Прокуратура приняла решение возбудить новое уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве своей бывшей супруги Леона Русиньша. Кроме того, будут оцениваться возможные дисциплинарные нарушения со стороны двух прокуроров и возможные нарушения этических норм со стороны еще одного прокурора.
За рубежом:
В Таганроге, одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв.
Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии границ с Беларусью, если на границе с этой страной будут происходить серьезные инциденты с участием ЧВК "Вагнер", заявил в четверг министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Сторонники путча в Нигере устроили митинг у здания парламента страны. У некоторых из них были российские флаги.
Литовская семья, незаконно забравшая своих детей из детдома, предположительно, связана с набирающим в Литве популярность Движением суверенных граждан, заявил в среду Департамент государственной безопасности страны (VSD).
В четверг один из лесных пожаров в центральной части Греции достиг склада боеприпасов воздушных сил страны, что привело к сильным взрывам.
Прошедшую неделю российские пропагандисты назвали "неделей возмездия", имея в виду удары страны-агрессора по украинскому городу Одесса в ответ на подрыв Крымского моста. При этом атаки на украинские порты Россия связывает с прекращением так называемой "зерновой сделки". А именно, Кремль объявил, что с 18 июля любое украинское судно, которое захочет экспортировать зерно, будет считаться законной целью России и будет уничтожено.
Сразу несколько аналитических центров и западных изданий в четверг сообщили, что украинские войска начали новый этап контрнаступления. Российский президент Владимир Путин фактически подтвердил эти сообщения, заявив, что боевые действия существенно активизировались.
Интересное чтиво:
27 июля на площадке Wondersala перед аудиторией свыше четырех тысяч человек выступила легендарная рок-группа "Сплин". Концерт продлился два с половиной часа.
За последний год в публичном пространстве прозвучали имена трех популярных латвийских инфлюенсеров - Катрины Саулиете, Адрианы Миглане и Винеты Медунецкой. Центр защиты прав потребителей (PTAC) наложил на них значительные штрафы за недобросовестную коммерческую практику. Штрафы достигли 15 000 евро. Что должны знать все инфлюенсеры, чтобы избежать таких и подобных ошибок? Ценные советы по этому поводу дает юрист Элина Свиридова в беседе с интернет-журналом KLIK.
Этим летом праздничные песни и настроение уже можно было и еще предстоит услышать и почувствовать в 10 районах Риги. Так, первый Праздник микрорайонов состоялся в прошлую субботу, 22 июля, в Кенгарагсе. Ищите себя на фото или листайте галерею, чтобы посмотреть, как все прошло!
26 июля фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala триумфально открылся незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф", а 28 июля на сцену поднимутся Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Лайма Вайкуле, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. RUS TVNET побывал за кулисами и видел репетиции.
28 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala выступят Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.
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