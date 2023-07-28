Синоптики о погоде в субботе: где будет теплее всего?

Ожидается переменная облачность, местами, в основном на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, возможна также гроза.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В Риге облака будут лишь временами закрывать солнце, осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха повысится до +24 градусов, на море до +22 градусов.

Галерея: Дождливый июльский день в Риге