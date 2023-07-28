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Синоптики о погоде в субботе: где будет теплее всего?

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето в Латвии. Иллюстративное фото
Лето в Латвии. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Днем в субботу, 29 июля, температура воздуха в Латвии достигнет +20..+25 градусов, самый теплый день будет в Земгале, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, местами, в основном на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, возможна также гроза.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В Риге облака будут лишь временами закрывать солнце, осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха повысится до +24 градусов, на море до +22 градусов.

Галерея: Дождливый июльский день в Риге

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