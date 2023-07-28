Синоптики о погоде в субботу: где будет теплее всего?

Днем в субботу, 29 июля, температура воздуха в Латвии достигнет +20...+25 градусов, самый теплый день будет в Земгале, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, местами, в основном на востоке страны, пройдут кратковременные дожди, возможна также гроза.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.
В Риге облака будут лишь временами закрывать солнце, осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха повысится до +24 градусов, на море - до +22 градусов.
Галерея: Дождливый июльский день в Риге
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