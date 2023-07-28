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Фото, Видео ⟩ В Таганроге произошел мощный взрыв

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Взрыв в Таганроге
Взрыв в Таганроге Фото: Скриншот с Telegram канала Дождь

В Таганроге, одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв. Об этом сообщает Русская служба BBC.

На фото и видео, которыми делятся местные Telegram-каналы, виден большой столб дыма. В некоторых зданиях, как пишет издание, выбило стекла в окнах, в частности на Александровской улице и на Банковской площади.

Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным,

пострадали 12 человек, у всех осколочные ранения. Под завалами могут оставаться люди.

На месте взрыва образовалась воронка размером пять на пять метров, утверждает Telegram-канал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога "взорвалась предположительно ракета".

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