На нефтеперерабатывающем заводе в РФ взорвалась самодельная бомба

В Самаре на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на депутата Госдумы РФ Александр Хинштейн.
По словам депутата, на заводе была заложена бомба. Серьезных повреждений нет, никто не пострадал, утверждает он.
Власти Самарской области не прокомментировали информацию о взрыве.
Telegram-канал 112 сообщает, что на заводе взорвалась самодельная бомба. По информации канала, бомбу заложил 42-летний электрик завода. Он скрылся с места происшествия на автомобиле. Вскоре его задержали на границе с Казахстаном.
Эта информация официально не подтверждена.
Самарский завод входит в состав компании "Роснефть".
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