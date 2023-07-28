На нефтеперерабатывающем заводе в РФ взорвалась самодельная бомба

По словам депутата, на заводе была заложена бомба. Серьезных повреждений нет, никто не пострадал, утверждает он.

Власти Самарской области не прокомментировали информацию о взрыве.

Telegram-канал 112 сообщает, что на заводе взорвалась самодельная бомба. По информации канала, бомбу заложил 42-летний электрик завода. Он скрылся с места происшествия на автомобиле. Вскоре его задержали на границе с Казахстаном.

Эта информация официально не подтверждена.

Самарский завод входит в состав компании "Роснефть".