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Видео ⟩ Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Днепре

rus.tvnet.lv
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Удар по жилому дому в Украине
Удар по жилому дому в Украине Фото: Скриншот с Telegram канала Униан

В Украине российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на народного депутата Украины Александра Бакумова.

МВД Украины подтвердило попадание ракеты в многоэтажку в Днепре. Разрушено много квартир на верхних этажах.

По данным ведомства, несколько человек ранены. На месте работают спасатели и полицейские.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при обстреле также пострадало здание СБУ.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", - написал Зеленский в соцсетях.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях после удара по Днепру был краток: "Российские террористы".

Ранее сообщалось, что 28 июля в Таганроге (Россия), одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв.

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