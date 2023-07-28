Видео ⟩ Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Днепре

В Украине российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на народного депутата Украины Александра Бакумова.
МВД Украины подтвердило попадание ракеты в многоэтажку в Днепре. Разрушено много квартир на верхних этажах.
По данным ведомства, несколько человек ранены. На месте работают спасатели и полицейские.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при обстреле также пострадало здание СБУ.
"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", - написал Зеленский в соцсетях.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях после удара по Днепру был краток: "Российские террористы".
Ранее сообщалось, что 28 июля в Таганроге (Россия), одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв.
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