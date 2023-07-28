Видео ⟩ Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Днепре

МВД Украины подтвердило попадание ракеты в многоэтажку в Днепре. Разрушено много квартир на верхних этажах.

По данным ведомства, несколько человек ранены. На месте работают спасатели и полицейские.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при обстреле также пострадало здание СБУ.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", - написал Зеленский в соцсетях.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях после удара по Днепру был краток: "Российские террористы".

Ранее сообщалось, что 28 июля в Таганроге (Россия), одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв.