Украинка Ольга Харлан, которая отказалась пожать руку сопернице из России, получила путевку на Олимпиаду. Что известно о скандале с фехтовальщицей

Что произошло на чемпионате мира

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Из-за бойкота международных соревнований, где выступают атлеты из России и Беларуси, украинские спортсмены пропустили ряд важных спортивных событий.

26 июля украинское Министерство молодежи и спорта изменило свой предыдущий приказ о бойкоте турниров. Спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, если те выступают под нейтральным флагом.

На следующий день состоялся поединок украинки Харлан и россиянки Анны Смирновой в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию в Италии.

Ольга Харлан победила Смирнову с разницей в восемь уколов: 15:7.

После завершения боя Смирнова попыталась подойти к Харлан, чтобы пожать ей руку. Но украинка выставила вперед саблю, предложив «стукнуться» оружием, — от рукопожатия она отказалась. Смирнова на «приветствие» при помощи оружия не согласилась.

После этого украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, но Смирнова оставалась на ней и еще в течение 50 минут ждала решения судьи. В какой-то момент ей даже вынесли стул.

Смирнова ждет решения судей после поединка Фото: Getty Images

Как затем стало известно, российская сторона подала протест, в котором говорилось, что Харлан должна быть наказана за отказ пожать руку. Об этом говорится в письме, которое было продемонстрировано в эфире российского телеканала «Матч ТВ».

Поговорив с судьями, Смирнова ушла с дорожки, и на ней начался новый бой. На табло соревнований было указано, что в следующий раунд прошла именно Харлан.