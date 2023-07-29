Lidl готов к сезону варенья: ограничений по сахару не предвидится

Отмечая повышенный спрос на сахар в сезон джемов, и торговая сеть Lidl сообщает, что необходимости его запасать или закупать в чрезмерных количествах нет - в магазинах достаточно запасов, сообщил RUS TVNET представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.
"Ближайший к вам магазин Lidl хорошо подготовлен для ваших потребностей в приготовлении джема и имеет достаточно сахара, чтобы удовлетворить потребности даже самых активных производителей джема", - сообщает представитель компании.
Lidl подчеркивает, что ограничивать количество сахара, продаваемого одному клиенту, не планируется. Хотя производство сахара во всем мире сократилось из-за более холодной, чем обычно, весны в основных странах-производителях сахара, Lidl имеет достаточные запасы из-за централизованных закупок.
Lidl позаботится о том, чтобы ее клиенты, как всегда, могли рассчитывать на продукт высочайшего качества по минимально возможной цене, заверили RUS TVNET в компании.
Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.
Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 25 магазинов в 12 городах страны.
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