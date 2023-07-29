"Его просто сломают": экс-чемпион сделал прогноз на предстоящий бой Усика и Дюбуа

"Я хотел бы надеяться, что Дюбуа победит. Я хотел бы это увидеть, потому что я всегда буду поддерживать британца. Но на самом деле я не даю ему надежды на победу. Я видел в нем трещины как в бойце. Я всегда буду поддерживать британцев, но я скажу, что его "броня" - это брешь, которая в бое с борцом такого калибра, как Усик, сработает против него", - сказал Нельсон.