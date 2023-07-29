"Его просто сломают": экс-чемпион сделал прогноз на предстоящий бой Усика и Дюбуа

Бывший чемпион по боксу "крейсерской" (до 90,7 кг) весовой категории Джонни Нельсон в разговоре на YouTube-канале Seconds Out рассказал о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.
Следующий бой Усик проведет 26 августа в Польше, где встретится с Даниелем Дюбуа, обязательным соперником, назначенным Всемирной боксерской ассоциацией (WBA).
Несмотря на значительное преимущество в росте, эксперты скептичны относительно шансов Дюбуа. Соотечественник британского боксера Джонни Нельсон также присоединился к тем, кто сомневаются в возможности Дюбуа победить.
"Я хотел бы надеяться, что Дюбуа победит. Я хотел бы это увидеть, потому что я всегда буду поддерживать британца. Но на самом деле я не даю ему надежды на победу. Я видел в нем трещины как в бойце. Я всегда буду поддерживать британцев, но я скажу, что его "броня" - это брешь, которая в бое с борцом такого калибра, как Усик, сработает против него", - сказал Нельсон.
Дюбуа доказал свою силу удара на протяжении всей своей профессиональной карьеры, но это будет не первый раз, когда Усик сталкивается с боксером, который может похвастаться "более тяжелой рукой". Украинский боксер дважды подряд нокаутировал физически впечатляющего Энтони Джошуа. Нельсон отмечает, что у Дюбуа есть шанс нокаутировать Усика одним успешным ударом, но в основном так характеризуют борцов, которые не имеют ни малейшего шанса против данного соперника с точки зрения мастерства.
"Усик найдет его, Усик сломает ему сердце. Усик сломает его самого. Дюбуа надеется на удачный удар. Его болельщикам, семье и близким это не понравится. Дюбуа хороший боец, но Усик найдет и использует брешь в его броне. Усик слишком умен, чтобы позволить ему сорваться с крючка. Дюбуа надеется на удачный удар, вот и все", - резко высказался Нельсон.
36-летний Усик, пять лет назад победивший в весовой категории до 90,7 кг Майриса Бриедиса, не потерпел ни одного поражения во всех 20 боях за карьеру.
25-летний Дюбуа за свою карьеру одержал 19 побед и потерпел одно поражение.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!