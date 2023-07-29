Пенсионер спасся от акулы, ударив ее по голове

Нападавшим оказался воббегонг, представитель отряда ковровых акул. Эти существа обычно живут на дне океана, питаясь более мелкой рыбой и ракообразными.

"Вдруг что-то больно ущипнуло меня за ногу. Я испугался и не знал, что делать. Это произошло так внезапно", - рассказал австралийскому изданию 7News Стабб, на ноге которого осталась глубокая рана от зубов акулы.

Стабб поблагодарил своих друзей, которые помогли ему сойти на берег, сказав, что очень их любит.

Большинство взрослых воббегонгов обычно не превышают 1,2 метра в длину, но некоторые виды могут превышать 3 метра. Как правило, эти животные редко представляют опасность для человека, так как это не очень агрессивные существа.

Нападение на Стабба произошло всего через два дня после того, как в Австралии на человека напала большая белая акула. Пловец пережил нападение, но потерял много крови.