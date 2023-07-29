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Премьер Польши: больше ста наемников ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

rus.tvnet.lv
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Предполагаемый член частной военной компании "Вагнер" в России.
Предполагаемый член частной военной компании "Вагнер" в России. Фото: Stringer

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, наемники ЧВК "Вагнер" переброшены в район, близкий к Сувалкскому коридору. "У нас есть информация, что более 100 наемников из "группы Вагнера" движутся в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси", - сказал Моравецкий на пресс-конференции. По его словам, "сейчас ситуация еще более опасна".

По словам премьера, произошедшее - "шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию". Моравецкий пояснил, в последние годы с территории Беларуси в Польшу и другие страны Евросоюза резко участилось число попыток нелегального перехода границы.

Премьер-министр предположил, что "вагнеровцы" будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу. Также Моравецкий допустил, что наемники ЧВК могут сами начать проникать на территорию Польши под видом нелегалов, что создаст "дополнительные риски".

Белорусское издание "Зеркало" отмечает, что сообщений о перемещении большого числа наемников ЧВК "Вагнер" в район Гродно пока не было. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Гродненском районе в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей находится полигон "Гожский", куда наемники ЧВК могли прибыть для тренировок с военными Беларуси.

После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня было объявлено, что ее основатель Евгений Пригожин "уйдет" в Беларусь. Наемникам компании предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или также последовать за Пригожиным.

В середине июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники прибыли в страну, а член "совета командиров" ЧВК с позывным Маркс сообщил, что всего в Беларусь приедут до десяти тысяч "вагнеровцев".

23 июля нелегитимный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что его стали "напрягать" наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси, которые хотят "сходить на экскурсию в Варшаву".

Сувалкский перешеек - это район литовско-польской границы, который является единственным сухопутным сообщением между странами Балтии и другими странами-партнерами НАТО и отделяет территорию российского эксклава Калининград от Беларуси. 

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