Премьер Польши: больше ста наемников ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, наемники ЧВК "Вагнер" переброшены в район, близкий к Сувалкскому коридору. "У нас есть информация, что более 100 наемников из "группы Вагнера" движутся в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси", - сказал Моравецкий на пресс-конференции. По его словам, "сейчас ситуация еще более опасна".
По словам премьера, произошедшее - "шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию". Моравецкий пояснил, в последние годы с территории Беларуси в Польшу и другие страны Евросоюза резко участилось число попыток нелегального перехода границы.
Премьер-министр предположил, что "вагнеровцы" будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу. Также Моравецкий допустил, что наемники ЧВК могут сами начать проникать на территорию Польши под видом нелегалов, что создаст "дополнительные риски".
Белорусское издание "Зеркало" отмечает, что сообщений о перемещении большого числа наемников ЧВК "Вагнер" в район Гродно пока не было. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Гродненском районе в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей находится полигон "Гожский", куда наемники ЧВК могли прибыть для тренировок с военными Беларуси.
🇵🇱🇺🇦🇧🇾🇷🇺 #UkraineRussianWar #Ukraine #Russia #ukrainewar— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) July 29, 2023
❗#Poland ❝We have been informed that more than 100 #Wagner PMC mercenaries are deployed in Suwałki gap. It is certainly a step towards a new hybrid attack on 🇵🇱 territory,❞—🇵🇱PM M. Morawiecki#Polska #StandWithUkraine pic.twitter.com/cOH54obhyU
После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня было объявлено, что ее основатель Евгений Пригожин "уйдет" в Беларусь. Наемникам компании предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или также последовать за Пригожиным.
В середине июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники прибыли в страну, а член "совета командиров" ЧВК с позывным Маркс сообщил, что всего в Беларусь приедут до десяти тысяч "вагнеровцев".
23 июля нелегитимный белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что его стали "напрягать" наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси, которые хотят "сходить на экскурсию в Варшаву".
Сувалкский перешеек - это район литовско-польской границы, который является единственным сухопутным сообщением между странами Балтии и другими странами-партнерами НАТО и отделяет территорию российского эксклава Калининград от Беларуси.
#521dayofwar— @BlogUkraine (@BlogUkraine) July 29, 2023
💬 We have information that more than 100 Wagner Group mercenaries have moved towards the Suwałki corridor. This is certainly a step towards a further hybrid attack on Polish territory, - Prime Minister of #Poland Mateusz Morawiecki#UkraineWar #UkraineRussiaWar https://t.co/bt53kirDxw pic.twitter.com/QdYW3ad0gE
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