Премьер Польши: больше ста наемников ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, наемники ЧВК "Вагнер" переброшены в район, близкий к Сувалкскому коридору. "У нас есть информация, что более 100 наемников из "группы Вагнера" движутся в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси", - сказал Моравецкий на пресс-конференции. По его словам, "сейчас ситуация еще более опасна".