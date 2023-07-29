Посол: Латвия и Литва должны совместно способствовать победе Украины

Говоря о приоритетах своей работы, посол подчеркнула, что добрососедские отношения не являются чем-то само собой разумеющимся и требуют постоянного внимания и понимания взглядов друг друга. Силкална планирует и впредь создавать почву для хороших двусторонних отношений с Литвой, что способствует продвижению интересов Латвии как на региональном, так и на глобальном уровне.

Посол намерена уделить особое внимание возможностям выхода латвийских предпринимателей на литовский рынок, а также развитию сотрудничества в области науки и образования, популяризации латвийских культурных ценностей.

Силкална отметила, что отношения между Латвией и Литвой можно охарактеризовать как очень хорошие и активные. Хотя тактика иногда различается, цели у обеих стран по сути одинаковые. Обе страны имеют много общих интересов в вопросах безопасности и экономики, таких как трансграничное сотрудничество, укрепление внешней границы НАТО и Европейского союза, реализация проекта железнодорожной линии Rail Baltica и повышение энергетической безопасности балтийских государств.

С начала своей дипломатической карьеры в 1995 году Силкална работала в отделе по гуманитарным вопросам МИД, была директором департамента прессы и общественных отношений. В течение двух лет она занимала должность заместителя госсекретаря по европейским делам.

Силкална представляла интересы Латвии за рубежом в постоянном представительстве Латвии в Совете Европы, была послом-постоянным представителем при ООН в Нью-Йорке и послом-заместителем главы представительства в посольстве Великобритании и Северной Ирландии.

Силкална была советником по иностранным делам трех премьер-министров, а с 2019 по июль 2023 года - советником по иностранным делам президента Эгила Левитса.

Ранее послом Латвии в Литве с 2019 года был Индулис Берзиньш.