Копьеметательница Музе-Сирма показала один из лучших результатов сезона в мире

Во второй попытке Муза-Сирма метнула копье на 64,78 метра или на 98 сантиметров дальше норматива чемпионата мира, таким образом, она выполнила квалификацию на соревнования, на которые она, скорее всего, квалифицировалась бы и по рангу.

Для уроженки Смилтене эта попытка стала третьим лучшим результатом в карьере.

До этих выходных в этом сезоне дальше 64,78 метра копье метали всего три спортсменки.

В метании ядра новый рекорд Латвии в возрастной категории до 23 лет установил 19-летний Валтерс Крейшс - он показал результат 5,65 метра.

Среди женщин лучший результат показала Паула Клявиня - 3,66 метра.

В метании молота очередной титул чемпиона Латвии завоевал Игорь Соколов с броском на 56,71 метра, а среди женщин золото завоевала Анна Гулбе с результатом 50,69 метра. В беге с барьерами на 110 метров лучшее время показал Янис Саусайс - 14,63 секунды, а среди женщин стометровку быстрее всех преодолела Криста Спруде - ее время 14,03 секунды.

В толкании ядра первое место с показателем 15,64 метра занял Ральф Эдуард Гауя.

В рамках чемпионата страны лучшие легкоатлеты Латвии в субботу и воскресенье борются за чемпионские титулы в 39 различных дисциплинах. Для некоторых ведущих латвийских спортсменов эти соревнования - последняя возможность, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира.