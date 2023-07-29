В воскресенье в Латвию вернутся дожди

В воскресенье, 30 июля, в Латвии будет преимущественно облачно, и начиная с юго-запада на большей части территории пойдет дождь, местами сильный.
Синоптики прогнозируют, что в восточных и северо-восточных районах страны перед наступлением пасмурной погоды воздух прогреется до +22...+25 градусов. На остальной территории Латвии максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.
Сохранится слабый ветер.
В Риге в воскресенье ожидается пасмурный день, время от времени будет идти дождь, ветер ожидается слабый, максимальная температура воздуха составит +19 градусов.
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