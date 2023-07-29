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В Личупе в заброшенном доме найден мумифицированный труп женщины

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Заброшенный дом
Заброшенный дом Фото: Wirestock Creators/Shutterstock

Житель Личупе, обследуя свой заброшенный дом, обнаружил в нем мумифицированные останки, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Владелец дома Янис не живет в нем примерно 35 лет, и, когда уезжал оттуда, отдал недвижимость для аренды. Однако и арендаторы в доме не живут уже примерно десять лет.

С того времени дом стоит заберошенный, Янис наведывается туда раз в несколько месяцев. В последний раз он был там четыре месяца назад.

Личность найденной в доме женщины не установлена, однако жители Личупе, узнав о находке, считают, что она не из местных.

Полиция начала уголовный процесс и проводит экспертизы, чтоб установить личность погибшей. Смерть могла наступить в марте или апреле.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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