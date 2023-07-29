Главное за 29 июля ⟩ Эксклюзив и подробности фестиваля Вайкуле, падение людей в воды ГЭС и Польша о переброске ЧВК "Вагнер"

"Я всегда люблю сюда возвращаться", - сказал в интервью порталу RUS TVNET украинский исполнитель Макс Барских.

В беседе с RUS TVNET во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala хозяйка мероприятия Лайма Вайкуле рассказа о репетиционном процессе и своей дружбе с Аллой Пугачевой.

Латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис в беседе с RUS TVNET во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala признался, что летний концертный сезон у него проходит очень динамично.

Новости Латвии:

В Саласпилсе в пятницу, 28 июля, спасли от утопления двух человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Латвийская копьеметательница Лина Музе-Сирма в субботу в Валмиере на чемпионате Латвии по легкой атлетике показала один из лучших результатов сезона 2023 года в мире.

Когда служебные собаки уходят на пенсию, государство о них забывает, заявил в эфире Латвийского телевидения кинолог Гинт Вушканс.

Житель Личупе, обследуя свой заброшенный дом, обнаружил в нем мумифицированные останки, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

За рубежом:

Сначала в Средиземном море, а теперь в Атлантическом океане: американские ученые зафиксировали во втором по величине океане рекордно высокую температуру - +24,9 градуса. Несмотря на то, что этот показатель всего лишь чуть выше предыдущего рекорда, самая теплая вода в Атлантическом океане будет в сентябре.