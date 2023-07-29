Главной темой сегодняшнего дня в Латвии, несомненно, является фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Команда RUS TVNET следит за ходом фестиваля из самой гущи событий - из Юрмалы. Фото, видео, интервью и интересные моменты - вы не пропустите ничего. Однако новости приходят не только из нашего города-курорта, событий хватает как в других районах Латвии, так и за рубежом. Рассказываем о самом главном за субботу, 29 июля.
Главное за 29 июля ⟩ Эксклюзив и подробности фестиваля Вайкуле, падение людей в воды ГЭС и Польша о переброске ЧВК "Вагнер"
Laima Rendezvous Jūrmala:
Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala стал путешествием в мир музыки, искусства и поддержки, сообщили RUS TVNET организаторы фестиваля. Зал концертного зала "Дзинтари" был полностью распродан. Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют ее взгляды и позицию относительно войны в Украине. Организаторы сообщают, что Алла и Максим планируют посетить концерт и сегодня, 29 июля.
29 июля в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле первый раз за долгое сияла на сцене в компании друзей-артистов. Максим Галкин и Алла Пугачева вновь решили окунуться в элегантную атмосферу юрмальского праздника и вновь приехали в "Дзинтари", сорвав шквал аплодисментов в зрительном зале!
28 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala выступили Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева. Смотрите, кто еще там был, в нашей галерее!
"Я всегда люблю сюда возвращаться", - сказал в интервью порталу RUS TVNET украинский исполнитель Макс Барских.
В беседе с RUS TVNET во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala хозяйка мероприятия Лайма Вайкуле рассказа о репетиционном процессе и своей дружбе с Аллой Пугачевой.
Латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис в беседе с RUS TVNET во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala признался, что летний концертный сезон у него проходит очень динамично.
Новости Латвии:
В Саласпилсе в пятницу, 28 июля, спасли от утопления двух человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Латвийская копьеметательница Лина Музе-Сирма в субботу в Валмиере на чемпионате Латвии по легкой атлетике показала один из лучших результатов сезона 2023 года в мире.
Когда служебные собаки уходят на пенсию, государство о них забывает, заявил в эфире Латвийского телевидения кинолог Гинт Вушканс.
Житель Личупе, обследуя свой заброшенный дом, обнаружил в нем мумифицированные останки, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
За рубежом:
Сначала в Средиземном море, а теперь в Атлантическом океане: американские ученые зафиксировали во втором по величине океане рекордно высокую температуру - +24,9 градуса. Несмотря на то, что этот показатель всего лишь чуть выше предыдущего рекорда, самая теплая вода в Атлантическом океане будет в сентябре.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, наемники ЧВК "Вагнер" переброшены в район, близкий к Сувалкскому коридору. "У нас есть информация, что более 100 наемников из "группы Вагнера" движутся в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси", - сказал Моравецкий на пресс-конференции. По его словам, "сейчас ситуация еще более опасна".
В пятницу, 29 июля, в Украине российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на народного депутата Украины Александра Бакумова.
В пятницу, 28 июля, в результате стрельбы на юге Германии три человека погибли и двое получили ранения, подозреваемый арестован, сообщила полиция ФРГ.
Украинский спецназ с помощью беспилотника уничтожил уникальную огнеметную систему армии РФ ТОС-1 "Буратино".
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, прибывший в Санкт-Петербург на саммит "Россия — Африка" вместе с лидерами других стран этого континента, обратился с призывом к Владимиру Путину продлить зерновую сделку с Украиной.
Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, возможно, сыграл отведенную ему роль, когда, согласно сообщениям прессы, встретился 29 июня с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Но несмотря на это показательное шоу единения, от внимания председателя КНР Си Цзиньпина не ускользнул тот факт, что публичный июньский мятеж Пригожина серьезно ослабил российское руководство. Поскольку Украина ведет контрнаступление, а потери России на полях сражений растут, "безграничное" партнерство Си с Путиным быстро превращается в военный пассив для Китая.
Интересное чтиво:
В августе в концертном зале "Дзинтари" в последний раз пройдет фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", который радовал публику в течение 17 лет. Оперная певица решила, что пора позволить дочери посвятить себя собственной карьере, пишет издание Privatā Dzīve.
Два больших концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в городе Сиэтл вызвали в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.
Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в субботу попали в аварию на четвертом скоростном отрезке шестого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) - Rally di Roma Capitale, и не смогли продолжить борьбу за более высокий результат.
32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан завоевала более сотни медалей, в том числе "золото" Олимпийских игр, и является одной из самых титулованных спортсменок Украины.
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