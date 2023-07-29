Несколько сотен латвийских предприятий по-прежнему экспортируют товары в Россию

В 2019 году в Россию свою продукцию экспортировало 1095 латвийских предприятий, а в первые пять месяцев 2023 года это число сократилось до 307. В мае этого года из Латвии в Россию больше всего экспортировался алкоголь, продукты питания и медикаменты.

"Конечно, определенную роль играет и общественное мышление. Мы каждый как индивидуум делаем свой выбор, какие продукты покупать и какие услуги использовать", - отмечает директор департамента аналитики Минэкономики Даце Зиле.

Конкретные предприятия, которые продолжают экспорт в Россию, не раскрываются, так как это коммерческая информация, которую госучреждениям публиковать запрещено.

Есть одна сфера, в которой экспорт продолжают почти все предприятия - это фармацевтика.

"Если мне кто-то говорит, знаете, все россияне должны умереть из-за того, что Путин ведет войну против Украины, реализуя геноцид украинского народа, то то же самое относится и к российскому народу. Если не поставлять лекарства - это будет означать, что мы лишаем права на жизнь", - поясняет председатель правления Ассоциации химии и фармацевтики Виталий Скривелис.

Продолжает экспорт и алкогольная сфера. В первые пять месяцев этого года экспорт алкоголя в Россию даже вырос на 165%. Ассоциация сферы отмечает - в основном, экспорт обеспечивают зарегистрированные в Латвии западные предприятия, которые сюда алкоголь только завозят, а дальше экспортируют в Россию. Занимается ли экспортом в РФ Latvijas balzams, передаче на предприятии не ответили.