"Зачем они сделали это с нами?" История 15 депортированных из Украины в Россию детей

Вернуться в Украину мечтает и сама Наталья.

Есть ли куда возвращаться?

В Новопетровке из-за боев разрушено более 30 домов. Но школа, где жили дети, уцелела — там есть отопление и свет.

После освобождения в село еще зимой начали возвращаться люди, рассказывает Би-би-си староста Валентина Касапа. Однако недавно большую территорию Снигиревской громады, в которую входит Новопетровка, затопило в результате подрыва Каховской ГЭС.

В регионе, как и во многих местах на юге Украины, — проблемы с питьевой водой. Эти территории также подвергаются регулярным обстрелам российскими войсками.

Где дальше будут жить дети из Новопетровской спецшколы, еще неизвестно.

"Сейчас наша судьба в руках чиновников. Пока мы в Грузии. Здесь тихо. Дети немного успокоились, а поначалу очень пугались салютов и других резких звуков", — говорит Наталья Луцик.

Фото: BBC

Зачем они это делают?

Зачем россиянам столько украинских детей? Почему вывоз их из Украины происходит так массово? И что они планируют с ними делать?

Российские чиновники все время повторяют, что спасают детей от войны. Даже когда об этом спасении их никто не просит.

"Мы не хотели никуда ехать, но нас заставили. Зачем? Ради картинки, чтобы показать заботу, что они нас спасают. Но от чего?" — говорит Наталья, вспоминая долгую дорогу в Россию.