Футбольные клубы Крыма играют в чемпионате России: запрет УЕФА обошли?

Весной стал вырисовываться формат участия крымчан в российских турнирах. В мае было объявлено о реформе второй лиги. Ранее это был единый дивизион, который подразделялся на географические зоны. А с сезона 2023/24 вторую лигу разбили на "дивизион А", который сохранил статус профессионального, и "дивизион Б", который объявили любительским. В последнем и играют "Севастополь" с ялтинским "Рубином".

Из-за этого правила "Севастополю" даже пришлось расстаться с несколькими игроками, которые не смогли получить российское футбольное гражданство. "Кто смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Для его получения нашим игрокам нужно было соблюсти несколько правил: не быть заигранным за сборную Украины и иметь близких родственников, рожденных на территории РФ", - объяснял гендиректор клуба Валерий Чалый. У четырех игроков "Севастополя" близких родственников в России не нашлось. Некоторые из этой четверки начали играть за команду еще более 10 лет назад в украинских турнирах, Как выяснила DW, по меньшей мере, несколько из них все еще пытаются оформить документы для футбольного паспорта РФ, чтобы вернуться в обрусевший "Севастополь".