Раскаты грома и дожди каждый день: синоптики о погоде в начале августа

На следующей неделе по крайней мере на части территории Латвии дожди будут идти ежедневно, иногда сильные, прогнозируют синоптики.
Ожидается повышенная влажность воздуха, местами будет душно, вероятны раскаты грома. Минимальная температура воздуха ночью преимущественно составит +12...+17 градусов, максимальная температура днем в основном будет в пределах +17...+23 градусов, местами в восточных районах воздух прогреется до +26 градусов.
Чаще всего будет дуть слабый южный ветер.
По текущим прогнозам,
самый сильный дождь в ближайшие дни ожидается в среду, 2 августа.
В продолжение месяца Латвии может достичь циклон или даже несколько циклонов с большим количеством осадков, поэтому
не исключено, что август станет самым дождливым месяцем не только этого лета, но и всего года.
Tuvākajā laikā Latvijā katru dienu līs - dažās dienās līs vietām, citās dienās līs visā valstī, reizēm līs stipri. Te redzama GFS prognozētā nokrišņu summa tuvākajām 10 dienām - vietām pat virs 150 mm. Gan jau nebūs tik traki. Tādas nokrišņu summas prognozēs parādās ļoti reti. pic.twitter.com/Ip0styG2Dj— Jānis Trallis (@meteozinas) July 30, 2023
В начале августа много осадков выпадет на большей части Европы, при этом температура в Западной и Центральной Европе упадет значительно ниже нормы.
Галерея: Дождь в Риге
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