Раскаты грома и дожди каждый день: синоптики о погоде в начале августа

Ожидается повышенная влажность воздуха, местами будет душно, вероятны раскаты грома. Минимальная температура воздуха ночью преимущественно составит +12...+17 градусов, максимальная температура днем в основном будет в пределах +17...+23 градусов, местами в восточных районах воздух прогреется до +26 градусов.

Чаще всего будет дуть слабый южный ветер.

По текущим прогнозам,

самый сильный дождь в ближайшие дни ожидается в среду, 2 августа.

В продолжение месяца Латвии может достичь циклон или даже несколько циклонов с большим количеством осадков, поэтому

не исключено, что август станет самым дождливым месяцем не только этого лета, но и всего года.

Tuvākajā laikā Latvijā katru dienu līs - dažās dienās līs vietām, citās dienās līs visā valstī, reizēm līs stipri. Te redzama GFS prognozētā nokrišņu summa tuvākajām 10 dienām - vietām pat virs 150 mm. Gan jau nebūs tik traki. Tādas nokrišņu summas prognozēs parādās ļoti reti. pic.twitter.com/Ip0styG2Dj — Jānis Trallis (@meteozinas) July 30, 2023

В начале августа много осадков выпадет на большей части Европы, при этом температура в Западной и Центральной Европе упадет значительно ниже нормы.

Галерея: Дождь в Риге