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Раскаты грома и дожди каждый день: синоптики о погоде в начале августа

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

На следующей неделе по крайней мере на части территории Латвии дожди будут идти ежедневно, иногда сильные, прогнозируют синоптики.

Ожидается повышенная влажность воздуха, местами будет душно, вероятны раскаты грома. Минимальная температура воздуха ночью преимущественно составит +12...+17 градусов, максимальная температура днем в основном будет в пределах +17...+23 градусов, местами в восточных районах воздух прогреется до +26 градусов.

Чаще всего будет дуть слабый южный ветер.

По текущим прогнозам,

самый сильный дождь в ближайшие дни ожидается в среду, 2 августа.

В продолжение месяца Латвии может достичь циклон или даже несколько циклонов с большим количеством осадков, поэтому

не исключено, что август станет самым дождливым месяцем не только этого лета, но и всего года.

В начале августа много осадков выпадет на большей части Европы, при этом температура в Западной и Центральной Европе упадет значительно ниже нормы.

Галерея: Дождь в Риге

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