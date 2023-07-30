Трагическое ДТП под Талси: погибла водитель авто

По предварительной информации, женщина 1972 года рождения, управлявшая автомобилем BMW X5, на участке дороги Колка - Энгуре (P131) между Мелнсилсом и Пурциемсом не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В ДТП пострадал пассажир автомобиля 1986 года рождения, а управлявшая автомобилем женщина от полученных травм скончалась на месте.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий с 20 пострадавшими и 1 погибшим. Всего в сфере дорожного движения принято 355 административных решений, в том числе 220 из-за превышения скорости, а 7 из-за агрессивного вождения. Возбуждено 3 административных и 14 криминальных дел за вождение в нетрезвом виде.