Украина обстреляла Чонгарский мост, ведущий в оккупированный Крым

"Попадание. Утром 29 июля Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту. Слава ВСУ", - говорится в распространенном в субботу вечером заявлении Стратегического командования ВСУ.

Перед этим в соцсетях распространилась информация о том, что все машины, которым не дали проехать дальше, остановили на блокпостах перед мостом, потому что, судя по всему, мост был обстрелян ракетами.

Как сообщалось, 22 июня Чонгарский мост также был поврежден украинскими ракетами и поэтому какое-то время не использовался.

Мост является одним из двух основных путей снабжения российской армии, а также самым непосредственным выходом на линию фронта в Запорожской области, где украинская армия ведет контрнаступление.