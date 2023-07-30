Главным событием дня стал последний день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Команда RUS TVNET следит за ходом фестиваля из самой гущи событий - вы сможете посмотреть эксклюзивные видео и фото, заглянуть за кулисы фестиваля. Но за день произошли и другие события - атака дронов на Москву и трагическая авария под Талси. Об этих и других новостях уходящего воскресенья, 30 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 30 июля ⟩ Эксклюзивные подробности фестиваля Вайкуле, атака дронов на Москву и закрытие родильных отделений
Новости Латвии:
Алла Пугачева вновь решила окунуться в элегантную атмосферу фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Приехав, она направилась в гримерку. Когда она села на свое место, то зал аплодировал Примадонне. В ответ Алла Борисовна помахала рукой зрителям.
Министерство здравоохранения запланировало закрыть родильное отделение в Добельском районе и больничном объединении Балви и Гулбене. Пациентов будут направлять в Резекненскую и Елгавскую больницы.
В субботу, 29 июля, в 22:56 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Краста в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие.
На третий день музыкального фестиваля Rendezvous, зрители получили возможность насладиться бенефисом музы фестиваля Лаймы Вайкуле, сообщили RUS TVNET организатор фестиваля. Вечер оказался незабываемым, поскольку впервые в истории фестиваля Лайма Вайкуле подарила своим поклонникам бенефисный концерт.
30 июля в "Дзинтари" пройдет заключительный концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Кроме хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле на сцену поднимутся Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Динара Рудане, Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Мария Наумова, DAGAMBA, Инесса Галанте и другие.
За рубежом:
В ночь на воскресенье два беспилотника повредили здания в деловом центре «Москва-Сити». Еще один, как утверждает российское Минобороны, был сбит в Одинцовском районе Подмосковья. Это четвертая атака на Москву с начала мая.
Президент России и военный преступник Владимир Путин заявил, что не отвергает идею мирных переговоров с Украиной.
Когда россияне ушли из села Новопетровка в Николаевской области, они оставили после себя тела замученных жителей. Они разграбили дома и магазины, забрали деньги и телефоны. А еще забрали детей.
В субботу, 29 июля, Украина нанесла удар по Чонгарскому мосту, соединяющему через залив Сиваш оккупированную Россией часть Херсонской области с Крымом.
Существует риск провокаций "вагнеровцев" против Польши, Литвы и Латвии, считают Алексей Арестович, Янис Сартс и представители Минобороны.
Интересное чтиво:
29 июля муза фестиваля Лайма Вайкуле подарила зрителям Laima Rendezvous Jūrmala вечер, который она разделила на сцене вместе со своими друзьями-артистами.
29 июня в концертном зале "Дзинтари" прошел третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, где латвийский исполнитель Маркус Рива презентовал свою новую песню Made in UA. RUS TVNET смог немного пообщаться с артистом.
В интервью порталу RUS TVNET латвийская певица Patrisha рассказала, что ее бабушка пела с ней песни Татьяны Булановой и мечтала, что внучка когда-нибудь будет стоять на одной сцене с Лаймой Вайкуле. Теперь эта мечта сбылась благодаря фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala.
Латвийская природа неописуемо красива и богата, особенно летом и осенью, поскольку мы можем насладиться различными ее дарами - например, лесными ягодами: черникой, земляникой и прочими. Давайте проверим, сможете ли вы угадать самые популярные в наших лесах ягоды!
Команды из Севастополя и Ялты стартовали во второй лиге РФ, хотя УЕФА запретила крымским клубам играть в российских турнирах. Как так вышло и какие санкции грозят России.
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