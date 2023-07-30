В ночь на воскресенье два беспилотника повредили здания в деловом центре «Москва-Сити». Еще один, как утверждает российское Минобороны, был сбит в Одинцовском районе Подмосковья. Это четвертая атака на Москву с начала мая.

Президент России и военный преступник Владимир Путин заявил, что не отвергает идею мирных переговоров с Украиной.

Когда россияне ушли из села Новопетровка в Николаевской области, они оставили после себя тела замученных жителей. Они разграбили дома и магазины, забрали деньги и телефоны. А еще забрали детей.

В субботу, 29 июля, Украина нанесла удар по Чонгарскому мосту, соединяющему через залив Сиваш оккупированную Россией часть Херсонской области с Крымом.

Существует риск провокаций "вагнеровцев" против Польши, Литвы и Латвии, считают Алексей Арестович, Янис Сартс и представители Минобороны.

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29 июля муза фестиваля Лайма Вайкуле подарила зрителям Laima Rendezvous Jūrmala вечер, который она разделила на сцене вместе со своими друзьями-артистами.

29 июня в концертном зале "Дзинтари" прошел третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, где латвийский исполнитель Маркус Рива презентовал свою новую песню Made in UA. RUS TVNET смог немного пообщаться с артистом.

В интервью порталу RUS TVNET латвийская певица Patrisha рассказала, что ее бабушка пела с ней песни Татьяны Булановой и мечтала, что внучка когда-нибудь будет стоять на одной сцене с Лаймой Вайкуле. Теперь эта мечта сбылась благодаря фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala.

Латвийская природа неописуемо красива и богата, особенно летом и осенью, поскольку мы можем насладиться различными ее дарами - например, лесными ягодами: черникой, земляникой и прочими. Давайте проверим, сможете ли вы угадать самые популярные в наших лесах ягоды!

Команды из Севастополя и Ялты стартовали во второй лиге РФ, хотя УЕФА запретила крымским клубам играть в российских турнирах. Как так вышло и какие санкции грозят России.