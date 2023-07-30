За сутки задержано 17 нетрезвых водителей. Восемь авто конфискуют

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных процесса и 14 уголовных производств. В восьми случаях автомобили задержанных водителей будут конфискованы, а с шести водителей будет взыскана стоимость автомобиля.

Кроме того, за последние 24 часа на дорогах Латвии были остановлены 220 нарушителей скоростного режима, еще семь водителей наказаны за агрессивное вождение.

Всего за прошедшие сутки в сфере дорожного движения было принято 355 постановлений об административных правонарушениях.