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За сутки задержано 17 нетрезвых водителей. Восемь авто конфискуют

rus.tvnet.lv/LETA
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Проверка на дорогах
Проверка на дорогах Фото: Valsts policija

За минувшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 17 водителей, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных процесса и 14 уголовных производств. В восьми случаях автомобили задержанных водителей будут конфискованы, а с шести водителей будет взыскана стоимость автомобиля.

Кроме того, за последние 24 часа на дорогах Латвии были остановлены 220 нарушителей скоростного режима, еще семь водителей наказаны за агрессивное вождение.

Всего за прошедшие сутки в сфере дорожного движения было принято 355 постановлений об административных правонарушениях.

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