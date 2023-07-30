Видео ⟩ В Риге полиция изъяла детей у пьяных родителей

Очевидица на улице Маскавас обратила внимание, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения гулял по улице с детьми, а затем зашел в жилой дом. Женщина не осталась равнодушной и позвонила в полицию.

Войдя в квартиру, сотрудники полиции поняли, что "застолье" пьяной компании продолжается уже как минимум неделю, а девочки трех и пяти лет выживают как могут.

Если мать детей проявляла только вербальную агрессию по отношению к полицейским, то отец пытался применить силу. Стражам порядка пришлось его задержать.

Полиция провела тест на содержание алкоголя для родителей детей. Выяснилось, что в крови матери было 2,7 промилле, а у отца - 3 промилле. Так как в квартире царила антисанитария и повсюду валялись открытые бутылки со спиртным, полиция решила изъять детей из семьи.

Услышав такой план, бабушка тут же принялась убирать квартиру, собирать мусор и мыть посуду. Однако, сколько слез ни лили мать и бабушка, стражи порядка были непреклонны в своем решении обезопасить детей.

Обе девочки были изъяты из семьи и не нуждались в медицинской помощи. В отношении родителей возбуждено дело об административном правонарушении - за присмотр за детьми в состоянии алкогольного опьянения. О происшествии также проинформированы Сиротский суд и социальная служба, которые продолжат работу с конкретной семьей.

Видео: Сюжет программы Degpunktā