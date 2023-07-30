Ушла из жизни фольклорист и одна из старейшин суйтов Мария Стеймане

"Спасибо за неизмеримый вклад в сохранение и передачу культурного наследия суйтов. Вы были одним из "китов", которые максимально сохранили существование суйтов. Всегда отзывчивы, веселы, жизнерадостны и осведомлены. Спасибо, вам за все", - говорится в сообщении организации.

Мария Стеймане была популярной фольклористкой. Ее имя стало известно во всем мире благодаря документальному фильму Инары Колмане "Руч и Нори", повествующей о дружбе японской студентки-антрополога Нори и Марии Стеймане. Благодаря ей японская студентка изучила местную культуру и язык.

4 мая 2016 года Мария Стеймане была награждена Орденом Трех Звезд за пожизненный вклад в сохранение и обогащение культурного наследия суйтов.

9 декабря 2018 года Стеймане получила фольклорную премию Austras koks за пожизненный вклад.