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Восстановлено движение после аварии на Рижской окружной дороге

rus.tvnet.lv
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Место аварии
Место аварии Фото: Latvijas valsts ceļi.

На Рижской окружной дороге произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Движение на этом участке было временно заблокировано.

Был организован объезд транспорта через Улброку. Позже стало известно, что движение транспорта было восстановлено в полном объеме. 

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