Восстановлено движение после аварии на Рижской окружной дороге

На Рижской окружной дороге произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Движение на этом участке было временно заблокировано.
Был организован объезд транспорта через Улброку. Позже стало известно, что движение транспорта было восстановлено в полном объеме.
⛔️🚓Uz Rīgas apvedceļa pie Sunīšiem (A4, 7. km) notikusi kravas un vieglā auto sadursme, informē @VUGD. Satiksme bloķēta. Apbraukšana caur Rīgu. ❗️Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/qEekrLCmf2— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 30, 2023
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