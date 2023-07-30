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Фото ⟩ Тысячи сторонников переворота в Нигере машут флагами России

rus.tvnet.lv
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Тысячи людей прошли маршем по улицам столицы Нигера, в воскресенье, 30 июля, в знак поддержки государственного переворота, устроенного хунтой. На этих демонстрациях люди размахивали российскими флагами и пели гимн России. Лидер группы наемников  ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже заявил, что поддержит новое правительство Нигера.

Демонстранты в основном молодые люди, многие из них держат плакаты, осуждающие предыдущую колониальную державу - Францию, и прославляющие Россию.

Демонстранты скандируют имя Владимира Путина, называя его другом Нигера. Однако до сих пор Россия на словах критиковала переворот в Нигере.

Начальник охраны президента Нигера генерал Омар Чиани, назначивший себя теперь правителем страны, также не выразил четкого желания сотрудничать с Россией.

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