Сестры вернулись из круиза с почти 5 килограммами кокаина

Две сестры отправились в недельный круиз, они посетили Багамы, Ямайку и Мексику, а возвращались с несколькими килограммами кокаина, спрятанными в подкладках их рюкзаков, сообщает Insider со ссылкой на уголовные обвинения, выдвинутые федеральным расследованием.
Девушки находились на круизном лайнере MSC Seascape, который вышел из порта Майами 16 июля, пишет издание. Когда 23 июля круизный лайнер вернулся в Майами, то сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) провели досмотр лайнера.
Согласно судебному документу, офицеры приказали принести сестрам свой багаж для "повторного досмотра". В отчете не говорится, кто изначально инициировал проверку.
Когда сестры вышли из каюты с вещами, специально обученная собака, "изменила свое поведение и сигнализировала о наличии наркотиков" в вещах одной из женщин, говорится в отчете , поэтому сестры были разделены и обысканы.
В ходе обыска, по версии федеральных следователей, сотрудники полиции обнаружили "аномалию, вшитую в подкладку" рюкзака девушек.
В сумках были обнаружены две упаковки кокаина весом около 2,40 кг каждая.
Всего в рюкзаках было спрятано около 4,75 килограмма кокаина. Представитель полиции оценила найденную контрабанду в сумму от 15 000 до 40 000 долларов.
Сестры отрицали, что знали о наркотиках в их сумках. Одна из женщин сказала следователям, что ее рюкзак оказался "тяжелее, чем она помнила сначала" после того, как она оставила свою сумку без присмотра в ямайском ресторане, когда пошла в туалет.
Вторая из сестер рассказала властям, что друзья, с которыми они познакомились на Ямайке, предложили им сумку, в которую они могли бы положить свои вещи.
Женщина сказала, что "не заметила ничего подозрительного в сумке" и взяла ее на корабль, сказано в отчете.
Полиция просмотрела кадры с камер наблюдения круизного лайнера. На кадрах, снятых 19 июля, видно, как женщины уходят вместе, но возвращаются на корабль по отдельности с "рюкзаками темного цвета".
Телефонные записи также показывают, что одна из сестер написала сообщение контактному лицу по имени "Кенни Ямайка" за два дня до круиза.
Согласно обвинительному заключению, содержание сообщения было таким: "Я не знаю, чем ты занимаешься, но я этим больше не занимаюсь. Поэтому, что бы ни случилось с тобой, не устраивай таких игр со мной".
Сестры рассказали следователям, что их не просили провезти наркотики и не платили.
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