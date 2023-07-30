Сестры вернулись из круиза с почти 5 килограммами кокаина

Вторая из сестер рассказала властям, что друзья, с которыми они познакомились на Ямайке, предложили им сумку, в которую они могли бы положить свои вещи.

Женщина сказала, что "не заметила ничего подозрительного в сумке" и взяла ее на корабль, сказано в отчете.

Полиция просмотрела кадры с камер наблюдения круизного лайнера. На кадрах, снятых 19 июля, видно, как женщины уходят вместе, но возвращаются на корабль по отдельности с "рюкзаками темного цвета".

Телефонные записи также показывают, что одна из сестер написала сообщение контактному лицу по имени "Кенни Ямайка" за два дня до круиза.

Согласно обвинительному заключению, содержание сообщения было таким: "Я не знаю, чем ты занимаешься, но я этим больше не занимаюсь. Поэтому, что бы ни случилось с тобой, не устраивай таких игр со мной".

Сестры рассказали следователям, что их не просили провезти наркотики и не платили.