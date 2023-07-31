Главное за 31 июля ⟩ Итоги фестиваля Лаймы Вайкуле, аварийные балконы в Риге и трагедия в Кривом Роге

В 2019 году мир потрясла нашумевшая история о супружеской паре Барнеттов из штата Индиана, которые в 2013 году оставили восьмилетнюю девочку Наталью Грейс, усыновленную из Украины, одну на съемной квартире, в то время как они сами переехали в Канаду со своими детьми. Барнетты утверждали, что Наталья нагло солгала о своем реальном возрасте и подвергла опасности как родителей, так и их биологических детей. Последовали обвинения в безнадзорности ребенка, суд, широкий резонанс событий в СМИ и обществе. Также о Наталье и событиях вокруг нее был снят документальный сериал "Загадочная история Натальи Грейс". Спустя 10 лет правда вышла на свет, или просто возникли новые вопросы?