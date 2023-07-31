В последний день июля произошло множество событий - президент посетил штаб пограничной охраны, Tele2 предупреждает о мошенниках, а RUS TVNET предлагает полный отчет мероприятия, поднявшего на уши не только всю Юрмалу, но и Латвию. Об этих и других новостях уходящего понедельника, 31 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 31 июля ⟩ Итоги фестиваля Лаймы Вайкуле, аварийные балконы в Риге и трагедия в Кривом Роге
Новости Латвии:
Государственная пограничная охрана (ГПО) должна отслеживать возможные провокации со стороны ЧВК "Вагнер" и быть готовой реагировать на них, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший сегодня штаб ГПО в Риге.
Подъезжая к многоэтажке на улице Славу, съемочную группу Bez Tabu уже встречает толпа жителей. И всех объединила одинаковая проблема - проблемы с техническим состоянием здания. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
Готовность вооруженных сил Латвии соответствует нынешним рискам безопасности, заявил в интервью TV3 председатель парламентского комитета по национальной безопасности Янис Домбрава (Национальное объединение), сообщает агентство LETA.
В следующем отопительном сезоне тариф около 60% предприятий теплоснабжения составит от 80 до 130 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Оператор мобильной связи Tele2 предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников предприятия.
Государственная полиция установила личность нарушителя, который 12 июля агрессивно передвигался по улицам Юрмалы, игнорируя правила дорожного движения.
За рубежом:
В начале августа в Саудовской Аравии состоятся международные переговоры о мирном урегулировании войны в Украине, подтвердили украинские власти. По данным прессы, в консультациях примут участие не только представители Украины и ее западных союзников, но и делегации развивающихся стран. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет мирный план Украины, который включает неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.
Журналисты американской телекомпании CNN рассказали, что первыми получили доступ на тайную базу украинских ВМС, где военные налаживают и тестируют один из наиболее тщательно охраняемых украинских секретов – ударные морские дроны.
В понедельник в грузинском курортном городе Батуми круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту снова встретили протестами, сообщает издание "Эхо Кавказа". На борту лайнера находятся несколько российских и белорусских знаменитостей.
Утром в понедельник, 31 июля, российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. Пострадали многоэтажный жилой дом и образовательное учреждение. По информации украинских СМИ, под завалами могут находиться люди, идет спасательная операция.
В ночь с субботы на воскресенье в Таллинне мужчина на глазах полиции закидал российское посольство яйцами. К настоящему моменту известно, что это сделал известный российский журналист Аркадий Бабченко.
ЧВК "Вагнер" приостанавливает вербовку новых наемников, а большая часть имеющихся отправлена в отпуск после "напряженной работы", сообщил основатель и глава ЧВК Евгений Пригожин.
Интересное чтиво:
Lаima Rendezvous Jūrmala - фестиваль, который заставил затаить дыхание. Вчера завершившийся музыкальный марафон был не просто успехом, он стал настоящим триумфом искусства, подтвердив свою репутацию одного из самых заметных культурных событий Латвии.
30 июля в зале "Дзинтари" прошел заключительный концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Кроме хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле на сцену поднялись Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Динара Рудане, Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Мария Наумова, DAGAMBA, Инесса Галанте и другие.
14 июля популярная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) выпустила новый трек SPOGADY, который создавался в Риге. Звезда также приглашает на свой сольный концерт в Юрмале, который пройдет в "Дзинтари" 17 августа.
Вот и прошел долгожданный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala: одной из главных и самых обсуждаемых звезд мероприятия, конечно же, стала Алла Пугачева. Оглядываясь назад, предлагаем оценить образы Примадонны на фестивале. Смотрите фото!
Вчера, 30 июля, в заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, выступила украинская исполнительница Вера Брежнева. Во время выхода на сцену артистка не только исполнила свои хиты, но и трогательно обратилась к латвийским зрителям.
В 2019 году мир потрясла нашумевшая история о супружеской паре Барнеттов из штата Индиана, которые в 2013 году оставили восьмилетнюю девочку Наталью Грейс, усыновленную из Украины, одну на съемной квартире, в то время как они сами переехали в Канаду со своими детьми. Барнетты утверждали, что Наталья нагло солгала о своем реальном возрасте и подвергла опасности как родителей, так и их биологических детей. Последовали обвинения в безнадзорности ребенка, суд, широкий резонанс событий в СМИ и обществе. Также о Наталье и событиях вокруг нее был снят документальный сериал "Загадочная история Натальи Грейс". Спустя 10 лет правда вышла на свет, или просто возникли новые вопросы?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!