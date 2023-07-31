"Абсурдно". Женщине отказали в работе в Управлении мест заключения из-за возраста

Управление мест заключения (IeVP) отказало Ласме Гайтниеце в работе преподавателем. В отделе кадров ей сказали, что она просто стара, так как закон требуют принимать на работу в возрасте до 40 лет, сообщает передача Panorāma.
Начальник IeVP Дмитрий Калин подтвердил, что возрастное ограничение установлено в законе, так как с возраста 50 лет можно уходить в отставку, если отработано по меньшей мере 10 лет. Поэтому, чтобы претендовать на какую-либо из вакансий, нужно быть в возрасте от 18 до 40 лет.
Он отмечает: "Мы у каждого работника спрашиваем о возрасте, говорим, что никого не дескриминируем, а таковы требования закона.
Каждый год из-за возраста отказываем по меньшей мере 10 людям".
Ласма Гайтниеце называет ограничение по возрасту абсурдным.
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