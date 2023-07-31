"Абсурдно". Женщине отказали в работе в Управлении мест заключения из-за возраста

Начальник IeVP Дмитрий Калин подтвердил, что возрастное ограничение установлено в законе, так как с возраста 50 лет можно уходить в отставку, если отработано по меньшей мере 10 лет. Поэтому, чтобы претендовать на какую-либо из вакансий, нужно быть в возрасте от 18 до 40 лет.