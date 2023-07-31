Обстрел украинских городов: в Херсоне погиб человек, в Харькове ракета попала в склад

Позднее Харьковская областная прокуратура сообщила, что одна ракета попала в Харькове в склад предприятия, в результате чего ранения получил один человек.

По информации прокуратуры, еще одна ракета попала в частный дом в поселке Большой Бурулук на востоке области недалеко от российской границы, пострадавших нет.

Пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко указал, что ночью россияне запустили из Белгородской области по Харькову и области несколько ракет из комплексов С-300.

Обстрел Херсона

Утром в понедельник, 31 июля, российские войска обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погиб работник городского коммунального предприятия, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин. Мужчина умер от полученных ран на месте происшествия, сообщает "Дождь".

По словам Прокудина, всего за прошлые сутки по городу было выпущено 36 снарядов, попавших в том числе в жилые кварталы, постройки завода и неназванного предприятия, пострадали пять человек.