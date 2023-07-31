Lidl сообщил о снижении цен: с июня подешевели несколько сотен продуктов

Чтобы жителям Латвии стали более доступны необходимые продукты питания и потребительские товары, Lidl продолжает снижать цены на 300 продуктов повседневного спроса и регулярно пополняет этот список, в соответствии со своей миссией: предлагать покупателям лучшую цену ежедневно, а не только во время акций. Значительное снижение цен - до 30% - произошло в различных категориях продуктов, сообщили RUS TVNET в компании.