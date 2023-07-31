Lidl сообщил о снижении цен: с июня подешевели несколько сотен продуктов

Чтобы жителям Латвии стали более доступны необходимые продукты питания и потребительские товары, Lidl продолжает снижать цены на 300 продуктов повседневного спроса и регулярно пополняет этот список, в соответствии со своей миссией: предлагать покупателям лучшую цену ежедневно, а не только во время акций. Значительное снижение цен - до 30% - произошло в различных категориях продуктов, сообщили RUS TVNET в компании.
С июня этого года Lidl снизил базовые цены на несколько сотен товаров, тем самым обеспечив предложение низких цен на продукты питания в условиях инфляции.
В обзорах экономических экспертов регулярно отмечается, что выход Lidl на латвийский рынок положительно влияет на ценовую конкуренцию, нивелируя резкий скачок цен на продукты питания в стране.
Снижены цены на молочные продукты, мучные изделия, мясо, кофе, замороженные продукты и различные категории бакалеи. Это снижение цен также затрагивает группы непродовольственных товаров и товаров для дома, в которых домохозяйства нуждаются ежедневно.
Lidl в Латвии продолжает активно и успешно сотрудничать с местными производителями и дистрибьюторами продуктов питания, продукция которых также включена в эту программу снижения цен.
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