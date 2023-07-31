Фото, видео ⟩ Россия обстреляла Кривой Рог: ракета попала в многоэтажку; есть жертвы

Как сообщает МВД Украины, одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. Работают спасатели и полиция.

"Вторая ракета разрушила секцию с 4-го по 9-й этаж жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей", - сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Также произошло попадание в четырехэтажное строение учебного учреждения - разрушены со второго по четвертый этажи. Три человека пострадали", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара по Кривому Рогу.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2023

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - написал в Telegram Зеленский.