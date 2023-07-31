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Фото, видео ⟩ Россия обстреляла Кривой Рог: ракета попала в многоэтажку; есть жертвы

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Последствия российского удара по Кривому Рогу
Последствия российского удара по Кривому Рогу Фото: Telegram МВД Украины

Утром в понедельник, 31 июля, российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. Пострадали многоэтажный жилой дом и образовательное учреждение. Поступила информация о двух погибших, число пострадавших выросло по меньшей мере до 31. По информации украинских СМИ, под завалами могут находиться люди, идет спасательная операция.

Как сообщает МВД Украины, одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. Работают спасатели и полиция.

"Вторая ракета разрушила секцию с 4-го по 9-й этаж жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей", - сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Также произошло попадание в четырехэтажное строение учебного учреждения - разрушены со второго по четвертый этажи. Три человека пострадали", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара по Кривому Рогу.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - написал в Telegram Зеленский.

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