Тяжелая авария двух машин в Рагане: один из водителей считает, что виновны пробки

По информации передачи, столкнулись два автомобиля Volkswagen. На место аварии прибыла Пожарно-спасательная служба.

Водители сумели выбраться из своих машин сами. Спасателям осталось только привести в порядок проезжую часть и отсоединить клеммы. Оба водителя не пострадали.

Водитель синего Volkswagen вспоминает, что ехал по главной дороге, когда внезапно почувствовал удар.

Водитель второго автомобиля считает, что виной всему пробки. Мужчина за рулем уже 40 лет, и это первый раз, когда его машина пострадала в ДТП.

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