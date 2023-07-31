Объем помощи фонда "Предприниматели за мир" Украине превысил 6,6 миллиона евро

При поддержке доноров с 24 февраля 2022 года в Украину отправлено 132 генератора, 230 автомобилей, в том числе машины скорой медицинской помощи, тягачи с прицепами и катер, 271 дрон, 80 прицелов и приборов ночного видения, 80 мобильных зарядных станций и компьютеров, а также 6502 единицы солдатского обмундирования и снаряжения.

Из общей суммы пожертвований материальные пожертвования превышают 1 758 332 евро.

За шесть месяцев текущего года в Украину отправлена помощь на сумму 1 730 042 евро.

При поддержке Государственной полиции более 75 автомобилей, находящихся в пользовании Государственной полиции, переданы различным подразделениям Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции.

В сотрудничестве с Латвийской национальной академией обороны в Академию Сухопутных войск во Львове и Академию Национальной гвардии в Харькове были доставлены новые планшеты и другая оргтехника, подготовленная в рамках акции "Пожертвуй в учебные заведения ВСУ".

Официальными партнерами фонда "Предприниматели за мир" являются Министерство обороны, Национальные вооруженные силы, Министерство иностранных дел, посольство Латвии в Украине, посольство Украины в Латвии, фонд Ziedot.lv, общество Agendum и другие организации.