Латвия получила приглашение на Олимпийские игры в Париже

"В преддверии Олимпийских игр у нас по-прежнему будут огромные проблемы из-за войны в Украине, но я верю, что мы справимся со всем этим и у нас будет фантастическая олимпийская команда, которая принесет домой много поводов для гордости", - добавил Букс.