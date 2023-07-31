Латвия получила приглашение на Олимпийские игры в Париже

Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) сегодня получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Приглашение было доставлено в 12 часов в офис организации в Олимпийском центре Rimi.
"Фантастическое событие в спортивной жизни Латвии. Сегодня мы наконец-то получили официальное приглашение участвовать в парижских Олимпийских играх, - сказал после получения приглашения президент ЛОК Янис Букс. - Это такое большое событие, потому что предыдущие Олимпийские игры проходили в атмосфере Covid [-19] с огромными ограничениями. Еще одним важным фактом является то, что Олимпийские игры вернулись в Европу".
"В преддверии Олимпийских игр у нас по-прежнему будут огромные проблемы из-за войны в Украине, но я верю, что мы справимся со всем этим и у нас будет фантастическая олимпийская команда, которая принесет домой много поводов для гордости", - добавил Букс.
Международный Олимпийский комитет пока не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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