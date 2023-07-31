Президент: пограничная охрана должна быть готова к возможным провокациям ЧВК "Вагнер"

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Ринкевич встретился с руководством и сотрудниками ГПО и обсудил текущую ситуацию на государственной границе и внутри страны.

Президенту была предоставлена информация о ходе строительства инфраструктуры на латвийско-белорусской и латвийско-российской границе. 8 августа Ринкевич посетит восточную границу, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

Как отметил Ринкевич, с учетом ситуации с безопасностью в регионе, сегодня укреплять границу особенно важно, так как попытки ее незаконного пересечения не прекращаются.

Как сообщалось, в конце прошлой недели премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 наемников белорусской группировки "Вагнер" были переброшены в район Сувалкского коридора у польско-литовской границы.

"Вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу с целью ее дестабилизации. Не исключено также, что они попытаются проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов, что создает дополнительные риски", - сказал Моравецкий.

После появления на территории Беларуси лагерей наемников "Вагнер" Польша приняла решение увеличить свои силы на восточной границе.