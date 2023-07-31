"Люди называют нас "призраками Бахмута". Репортаж о группе украинских снайперов

До войны он работал на заводе. По его словам, он никогда не любил оружие, но после российского вторжения ему пришлось взять его в руки.

Кузя в последний раз проверяет свою снайперскую винтовку Barrett американского производства. "Каждое задание опасно, если ошибешься, враг может попасть в тебя, — говорит он. — Конечно, мне страшно — ничего не боятся только дураки".

На сегодняшнем задании его будет сопровождать Тарас, его корректировщик. Кущ - водитель, который доставит их как можно ближе к линии фронта. Оттуда команде из двух человек придется пройти более километра, чтобы добраться до цели. Призрак останется на базе вместе с новичком, которого называют просто "Британец".

Самый молодой член команды получил свой позывной после того, как прошел начальную подготовку в Великобритании. На его счету еще нет подтвержденных пораженных целей.

По словам Призрака, он подбирал каждого члена команды, руководствуясь "человечностью и патриотизмом", а не военным опытом и навыками.

С наступлением сумерек команда забирается в бронированный "Хаммер". Мы с оператором Мусом Кэмпбеллом будем сопровождать их до места высадки.

Водитель Кущ рассказывает, что часть маршрута по-прежнему обстреливается российской артиллерией.